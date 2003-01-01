Улучшайте свои тексты мгновенно

Миллионы людей по всему миру используют платформу LanguageTool для проверки грамматики и стилистики текста

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Получайте советы о том, как улучшить свой текст, когда пишете e-mail, пост для блога или же публикуете твит. На каком языке вы бы не писали, LanguageTool определит его автоматически и предоставит вам подсказки по правописанию. В целях обеспечения конфиденциальности информации расширение LanguageTool не хранит ваши тексты.

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Самое популярное расширение для корректуры текстов для Chrome с более чем 1 миллионом пользователей по всему миру

Интегрируется с вашей любимой офисной программой

Получайте больше от работы над документами и пишите профессиональные тексты без ошибок. Не важно, работаете вы над эссе, книгой, диссертацией или просто хотите создать заметку.

Дополнение для OpenOffice & LibreOffice*

* Требуется Java 8. В настоящее время недоступно для версии Premium. Возникли проблемы с установкой? Обратитесь за справкой сюда: Troubleshooting

Откройте в себе профессионального автора с LanguageTool Premium

Не ограничивайтесь проверкой грамматики и орфографии — удивляйте всех понятным, четким и стилистически безупречным текстом.

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