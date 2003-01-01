Улучшайте свои тексты мгновенно

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Самое популярное расширение для корректуры текстов для Chrome с более чем 1 миллионом пользователей по всему миру
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Дополнение для Google Docs
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Дополнение для Microsoft Word
Работает с Windows, Mac и веб-версией Word. Требуется версия Word 2016 и выше, или Office 365.
Дополнение для OpenOffice & LibreOffice*
* Требуется Java 8. В настоящее время недоступно для версии Premium. Возникли проблемы с установкой? Обратитесь за справкой сюда: Troubleshooting
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